Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores

El Xeneize visita a Barcelona SC en Guayaquil en un partido clave para recuperar terreno en el Grupo D.

Hoy 15:02

Boca afrontará este martes una parada clave en la Copa Libertadores cuando visite a Barcelona SC en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D. Tras la caída en Brasil ante Cruzeiro, el equipo de Claudio Úbeda necesita volver a sumar fuerte para encaminar su clasificación a los octavos de final.

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El grupo quedó muy parejo después de las primeras tres jornadas. Hay tres equipos con la misma cantidad de puntos: Universidad Católica, Boca y Cruzeiro suman 6 unidades, mientras que Barcelona SC cierra la tabla con apenas 1 punto.

Por el nuevo criterio de desempate, el equipo chileno lidera la zona, mientras que el Xeneize aparece segundo y el conjunto brasileño tercero. En ese contexto, el duelo en Ecuador toma una importancia central para las aspiraciones del club de la Ribera.

La fecha también tendrá otro partido clave: Cruzeiro y Universidad Católica se enfrentarán entre sí, por lo que necesariamente se sacarán puntos. Por eso, una victoria de Boca ante Barcelona le permitiría recuperar terreno y quedar muy bien perfilado de cara a las últimas dos jornadas.

El panorama para Boca

Con 9 puntos todavía en juego, Boca sabe que si suma 7 unidades en los tres partidos que le quedan, tendrá asegurada la clasificación a los octavos de final sin depender de otros resultados.

Si consigue 6 puntos, quedará prácticamente con un pie en la próxima ronda, aunque deberá esperar cómo se acomodan los demás equipos del grupo.

A partir de allí, si suma menos, el Xeneize quedará condicionado a los resultados de Cruzeiro y Universidad Católica, sus principales rivales en la pelea por los dos lugares de clasificación.

El dato positivo para Boca es que, después del partido de este martes en Ecuador, cerrará la fase de grupos con dos encuentros consecutivos en La Bombonera, donde no pierde por Copa Libertadores desde diciembre de 2020.

El fixture que le queda a Boca

Martes 5 de mayo, 21.00: Barcelona SC vs. Boca

Martes 19 de mayo, 21.00: Boca vs. Cruzeiro

Jueves 28 de mayo, 21.30: Boca vs. Universidad Católica

De esta manera, el partido ante Barcelona SC aparece como una oportunidad clave: ganar en Guayaquil le permitiría a Boca dar un paso importante hacia los octavos y llegar con margen a las dos definiciones que tendrá como local.