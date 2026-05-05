Bombazo: Gio Simeone quiere volver a River y ya hubo un contacto con Coudet

Giovanni Simeone aparece como uno de los grandes objetivos de River para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de 2026. El delantero, que actualmente juega en Torino, manifestó sus ganas de volver al club que lo formó y ya tuvo una comunicación con Eduardo Coudet.

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Según publicó el sitio TyC Sports, el Chacho se contactó con el atacante para expresarle su deseo de contar con él después de la pretemporada en Europa. Desde el entorno del futbolista confirmaron que el jugador tiene intenciones de regresar al Millonario y hacerlo en plenitud física y futbolística.

El presente de Simeone en Italia es positivo. Con la camiseta de Torino, lleva 10 goles en 29 partidos, a falta de tres fechas para el final de la Serie A. Esa producción lo convirtió en el máximo goleador del equipo, que actualmente marcha 13° en el Calcio.

Además, el Cholito ya suma 83 goles en la liga italiana, tras sus pasos por Genoa, Hellas Verona, Cagliari, Fiorentina, Napoli y Torino. Con esa marca, se ubica entre los 130 máximos goleadores históricos de la competencia y es el décimo argentino en ese ranking, por encima de nombres como Diego Maradona.

A sus 30 años, el delantero considera que atraviesa un buen momento físico y mental para regresar a River. Desde su entorno explicaron que su intención es aportar su mejor versión y devolverle al club parte de lo que recibió durante su etapa en inferiores y en sus primeros pasos como profesional.

Con la camiseta del Millonario, Simeone disputó 33 partidos, convirtió cuatro goles y ganó cuatro títulos. Su posible regreso entusiasma al cuerpo técnico, especialmente porque Coudet busca reforzar el centro del ataque con un delantero de referencia.

En el plantel actual, la mayoría de los atacantes se siente más cómoda jugando acompañada por un nueve, por lo que el entrenador entiende que falta una presencia natural en esa posición. En esa línea, el técnico también mantuvo contacto con el extremo uruguayo Agustín Canobbio.

El principal obstáculo está en la negociación entre clubes. Simeone tiene contrato con Torino hasta 2028 y el club italiano lo tasó en alrededor de 8 millones de euros. Además, existen intereses de otros equipos europeos, entre ellos Real Betis.

Por ahora, no hubo contactos formales entre River y Torino, aunque el deseo del jugador podría ser un factor clave para avanzar. También podría pesar la histórica relación entre ambas instituciones, nacida tras la Tragedia de Superga en 1949, cuando River viajó a Italia para disputar un partido benéfico en apoyo al club turinés.

Con el visto bueno del jugador y el interés de Coudet, el regreso de Giovanni Simeone comienza a tomar forma como una de las historias fuertes del próximo mercado de pases.