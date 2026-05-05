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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAY 2026 | 28º
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El Súper Circus Lunara llega a Santiago del Estero con un espectáculo para toda la familia

El Súper Circus Lunara desembarca en la Madre de Ciudades con una propuesta cargada de emoción, adrenalina y diversión para grandes y chicos.

Hoy 16:57
Súper Circus Lunara

El debut está previsto para este viernes 8 de Mayo a las 20.30, en una función inaugural que promete sorprender al público con un show de primer nivel.

La propuesta incluye acróbatas a gran altura, payasos, nieve en vivo, un increíble mundo de animales gigantes y el impactante número de motociclistas suicidas, uno de los momentos más esperados de cada presentación.

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En cuanto a la programación, las funciones se desarrollarán los sábados, domingos y feriados a las 16, 18 y 20.30, mientras que los lunes y jueves habrá funciones a las 20.30. El circo se encuentra en la intersección de Libertad y Sebastián Ábalos.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Etickets.

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