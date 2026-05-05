Frías: retienen varias motos con menores que circulaban en contramano en pleno centro

El trabajo fue realizado por personal policial y agentes de tránsito.

Hoy 17:19

En la mañana de este martes, en la ciudad de Frías, personal de Prevención junto a agentes de Tránsito de la Municipalidad procedieron a la retención de varias motocicletas.

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El procedimiento se llevó a cabo tras detectar a menores de edad que circulaban en contramano en pleno centro, específicamente en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros.

Según se pudo conocer, estos menores aparentemente habrían salido de la escuela momentos antes del operativo.

En la imagen se puede observar cómo el jefe de Prevención dialoga con los menores, brindándoles recomendaciones y concientizándolos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas de circulación y el uso responsable de los vehículos, destacando además la responsabilidad de los adultos en el control de los menores.

Los rodados fueron trasladados a sede correspondiente, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.