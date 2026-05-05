Declaran de interés provincial la temporada 2026 en Las Termas de Río Hondo

Este martes se desarrolló una nueva sesión en la Legislatura Provincial.

Hoy 18:04

Durante la sesión ordinaria de este martes, presidida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de Santiago del Estero declaró de interés provincial la apertura oficial de la Temporada Turística Invernal 2026 en Las Termas de Río Hondo prevista para el próximo 9 de mayo.

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En el recinto se enfatizó que este evento trasciende el marco de un evento turístico y cultural, consolidándose como una herramienta estratégica de desarrollo económico que proyecta a la provincia a nivel internacional.

“El turismo en Santiago del Estero es una política de Estado orientada a la creación de empleo y la promoción de la salud a través de sus aguas termales.

La temporada 2026 se perfila como un motor de crecimiento para los sectores hotelero y comercial, garantizando que el progreso regional beneficie de manera directa a todos los santiagueños”, expusieron en sus argumentos los legisladores.

PONDERAN CAPACITACIÓN PARA COMBATIR EL CIBERCRIMEN

El cuerpo Legislativo declaró de interés el Primer Encuentro Internacional sobre Cibercrimen que se realizó en la Escuela de Policía denla provincia y que convocó a expertos internacionales en la materia y que tuvo como destinatarios a efectivos policiales de todas las provincias del Norte Grande.

"Destacamos que en Santiago del Estero la seguridad es una política de Estado que se sostiene con inversión en tecnología, equipamiento y en la formación del recurso humano", remarcaron.

LIBERTAD DE PRENSA: UN COMPROMISO CON LA VERDAD Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

La Cámara de Diputados declaró de interés provincial la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3/05). Durante el tratamiento de la iniciativa, se enfatizó que sin una prensa plural, libre de censuras y presiones, la democracia pierde su esencia y se debilita la participación ciudadana. En este sentido, la Legislatura santiagueña reivindicó el derecho a informar y ser informado como un pilar estratégico que sostiene el contrato social, renovando el compromiso ético del Estado provincial en la defensa de las múltiples voces que enriquecen el debate público y fortalecen la identidad federal de la región.

Asimismo, se advirtió sobre el accionar del Gobierno Nacional, que mediante ataques sistemáticos, descalificaciones a trabajadores de prensa y el fomento de la desinformación, vulnera la libertad de expresión.

TRAYECTORIA ACADÉMICA DR. PABLO LUCATELLI

La Legislatura declaró de interés la destacada trayectoria profesional, académica e institucional del Dr. Pablo Lucatelli, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del Derecho Constitucional, Parlamentario y Ambiental, así como a la formación de recursos humanos y al fortalecimiento institucional en la provincia y la región.

RECONOCIMIENTO A MIGUEL FIGUEROA

La Cámara de Diputados declaró de interés cultural y provincial la trayectoria artística de más de 40 años y el invalorable aporte a la identidad popular santiagueña del músico y compositor Miguel Figueroa, líder del conjunto Amanecer Campero. “Reconocemos su labor como promotor de la hermandad cultural entre las provincias del Litoral y el Noroeste Argentino, consolidando al chamamé como una expresión viva de la cultura de Santiago del Estero”, expresaron.

DESPACHOS DE COMISIONES Y DECLARACIONES DE INTERÉS

A través del trabajo parlamentario, el cuerpo legislativo aprobó los siguientes reconocimientos y declaraciones: Beneplácito por la designación de Habel Edén Sapag como vicepresidente de la Federación de Entidades Americano-Árabes (2026-2029); se destacó la labor del equipo femenino de Central Córdoba, subcampeón nacional en la Copa Federal, y el primer puesto de Juan Carlos Ledesma en el Mundial de Asadores en México. Además, se declaró de interés el IV Torneo Interprovincial de Fútbol Infantil Santiago Lawn Tenni Club (22 al 25/05) y se reconoció a la joven promesa Rafael Salas Cestoni (convocado a Los Pumitas).

Fue declarada de interés la obra de autores como Adelina Díaz Roldán y a Ivana Leguizamón. También se resaltaron eventos como el espectáculo “Los Caminos de la Zamba” en el CCB.

Se reconoció al Ing. Salomón Oscar Lafi. Además, se celebró el centenario del Estudio Jurídico Castiglione. Se destacó el 133° Aniversario de La Cañada (13/05), el Concurso de Asado con Cuero en Sumampa (25/05), la Fiesta de la Virgen de Fátima en Ancaján y el Festival del Trabajador en Silípica.

ÁMBITO EDUCATIVO E INSTITUCIONAL

Se declararon de interés las actividades por el 53° aniversario de la UNSE (10/05), incluyendo su maratón institucional, y el programa “Historia, Democracia y Región”. Se celebraron las Bodas de Oro de la Escuela N° 387 de Pozo Cavado y se dio relevancia al Día Internacional de la Lucha Contra el Bullying (2/05) y al Día Mundial de la Libertad de Prensa (3/05). En materia de salud, se resaltó la realización de las Jornadas Regionales de Farmacia Hospitalaria.