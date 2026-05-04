Boca visita a Barcelona en Guayaquil con la misión de recuperarse en la Copa Libertadores

Tras el triunfo ante Central Córdoba en Santiago, el Xeneize enfrenta este martes al equipo ecuatoriano por la cuarta fecha del Grupo D. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

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Boca visitará este martes a Barcelona SC en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido clave para acomodarse en una zona que quedó muy pareja tras la caída ante Cruzeiro. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con algo más de tranquilidad después de la victoria ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde presentó una formación alternativa y logró despejar dudas tras el golpe sufrido en Brasil.

El arranque de Boca en la Libertadores había sido ideal, con triunfos ante Universidad Católica en Chile y frente a Barcelona en la Bombonera. Sin embargo, la derrota en Belo Horizonte frenó ese impulso y le dio mayor trascendencia al duelo de este martes en Ecuador.

La situación del grupo es ajustada: Barcelona llega sin puntos tras tres derrotas, mientras que los otros tres equipos suman 6 unidades y pelean por los dos lugares en los octavos de final. En ese panorama, el Xeneize necesita sumar para sostener sus chances y llegar bien parado a la recta final.

Úbeda mantendrá el plan que viene utilizando en la competencia internacional. Los habituales titulares descansaron durante el fin de semana, el equipo ganó por el torneo local y ahora volverán para un encuentro decisivo. La única modificación obligada será el ingreso de Milton Giménez por Adam Bareiro, expulsado ante Cruzeiro.

Del lado de Barcelona, el margen de error es mínimo. El equipo de César Farías necesita ganar para seguir con vida en la pelea por los octavos de final, o al menos para sostener alguna posibilidad de quedar tercero y acceder a la Copa Sudamericana.

El conjunto ecuatoriano viene de igualar 1-1 ante Manta por el campeonato local, en un partido en el que preservó a varios titulares y jugó todo el segundo tiempo con un hombre más. El resultado dejó gusto a poco y aumentó la presión de cara al cruce con Boca.

Aunque la formación no está confirmada, Farías volvería a contar con mayoría de titulares. Entre ellos se destaca Darío Benedetto, exdelantero xeneize, quien sería el centrodelantero acompañado por Héctor Villalba. También podrían jugar los argentinos Milton Céliz y Matías Lugo.

Posible formación de Barcelona

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Posible formación de Boca

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 21

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Fox Sports y Telefe

Árbitro: Carlos Betancur

Estadio: Monumental Banco Pichincha