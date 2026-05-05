Santos, en llamas: el hijo de Robinho denunció a Neymar por una agresión y podría irse del club

El juvenil de 18 años presentó un reclamo formal tras un incidente ocurrido durante un entrenamiento en el predio Rei Pelé. El club abrió una investigación interna.

Hoy 08:33

Una situación de extrema tensión sacude por estas horas al Santos, luego de que Robinho Jr., hijo del histórico delantero Robinho, denunciara una agresión por parte de Neymar Jr. durante un entrenamiento del plantel profesional.

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El incidente habría ocurrido durante la práctica del domingo 3 de mayo en el predio Rei Pelé, en la previa de un nuevo compromiso del equipo brasileño por la Copa Sudamericana. Según trascendió, la situación comenzó tras una jugada en la que el juvenil de 18 años gambeteó al astro brasileño.

A partir de allí se produjo un cruce verbal que fue subiendo de tono. De acuerdo con la denuncia, el intercambio derivó en un forcejeo y luego en una agresión física por parte de Neymar, quien habría golpeado al joven futbolista.

Ante la magnitud del episodio, el Santos abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. La institución informó que, por determinación de la presidencia, se inició un proceso para analizar el incidente que involucró a ambos jugadores.

Por su parte, el entorno de Robinho Jr. tomó medidas inmediatas y no descarta acudir a la Justicia ordinaria. Los abogados del futbolista solicitaron acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, un informe detallado sobre las posibles sanciones o medidas adoptadas por el club y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.

El juvenil sostiene que existe una “ausencia de condiciones mínimas de seguridad” en su lugar de trabajo, situación que le impediría continuar desempeñándose con normalidad dentro de la institución.

Aunque trascendió que Neymar habría intentado pedir disculpas en el vestuario después del incidente, la relación entre ambos quedó seriamente afectada. Hasta ahora, mantenían un vínculo cercano por la histórica relación de Neymar con Robinho, padre del juvenil.

El caso generó un fuerte impacto en el fútbol brasileño y abrió una crisis puertas adentro de Santos, que deberá definir qué medidas tomará tras la denuncia y cuál será el futuro del joven futbolista dentro del club.