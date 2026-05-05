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Una adolescente murió tras descompensarse en un colegio de Río Cuarto

Ocurrió en el San Francisco de Asís. La joven tenía 14 años y falleció por un ACV hemorrágico, según confirmaron fuentes judiciales.

Hoy 08:36
Río Cuarto

Una niña de catorce años falleció este lunes después de sufrir un “ACV hemorrágico” mientras se encontraba en el colegio San Francisco de Asís en la localidad de Río Cuarto

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La adolescente comenzó a sufrir dolores abdominales cuando se encontraba en clase, en horas de la mañana. Después de ir al baño con una compañera y volver al aula, la joven siguió con malestares, según informó el medio Telediario Digital

Frente a esta situación, las autoridades del colegio decidieron llevar a la niña hasta el dispensario N°2, ubicado frente a la institución educativa. 

En el centro médico se habría dado el fallecimiento de la adolescente que cursaba tercer año. Junto a ella se encontraba su madre, quien llegó después de ser notificada por dirección de la escuela.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la investigación de la muerte en Río Cuarto, confirmó que el primer informe de la autopsia indicó que la causa fue un “ACV hemorrágico”, según informó El Puntal

Las autoridades del colegio ubicado en barrio Banda Norte decretaron la suspensión de las actividades hasta el próximo 6 de mayo.

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