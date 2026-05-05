Murió un hombre tras un choque entre dos motocicletas en el barrio Huaico Hondo

El otro conductor también fue hospitalizado de urgencia luego del impacto en la intersección del Quinto Pasaje.

Hoy 09:34

Un hombre de 54 años de edad, identificado como Juan Domingo Robles, murió el pasado domingo cuando viajaba en su moto, tras colisionar contra otra motocicleta en el norte de la ciudad.

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De acuerdo al informe oficial, la víctima, apodada como “Gringo”, circulaba en su motovehículo Motomel de 110 c.c por la calle 203 del barrio Huaico Hondo, cuando terminó chocando contra un joven de 24 años, con domicilio en el barrio Borges.

Personal del SEASE 107 trasladó a ambas personas luego del violento impacto, hacia el hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Robles llegó sin vida, tras presentar múltiples politraumatismos en la cabeza y el cuerpo. En tanto, el otro conductor, el otro conductor permanece internado en observación y fuera de peligro, con lesiones leves.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 9 junto a peritos de la División Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Capital, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.