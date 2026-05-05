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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAY 2026 | 18º
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“La Huella Afro en Santiago del Estero”: el libro que dará un gran aporte a la comunidad santiagueña

La presentación de esta notable contribución para la provincia, será en el Honorable Concejo Deliberante de La Banda.

Hoy 09:35
La Huella Afro en Santiago del Estero

En el marco de su agenda cultural y académica, el Honorable Concejo Deliberante de La Banda será sede de la presentación del libro de la escritora e investigadora María Rosa Olivera, “La Huella Afro en Santiago del Estero: esclavitud, afrodescendencia y disputas por la visibilidad entre la colonia y el siglo XIX, con proyecciones contemporáneas”.

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La actividad se realizará el miércoles 6 de mayo, desde las 19, en el recinto legislativo ubicado en Avellaneda y Yrigoyen, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Es un libro que pone sobre la mesa una parte poco conocida de la historia santiagueña: la presencia afrodescendiente en la provincia, su recorrido a lo largo del tiempo y la lucha por su reconocimiento desde la época colonial hasta hoy.

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