Emotivo acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Argentina en el Colegio Sagrada Familia

Los alumnos de 3º año del establecimiento educativo de Añatuya, realizaron Promesa de Lealtad a la Constitución Argentina, en una ceremonia llena de emociones.
Durante la jornada de este lunes, se realizó el evento que contó con la presencia del Intendente Ernesto Castro, el Obispo Mons. José Luis Corral, autoridades del colegio y familiares de los alumnos.
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El Obispo brindó un mensaje con significado especial para los presentes, recordando la importancia de la unidad y la convivencia de nuestro país.
Fue un acto que celebró no solo el respeto a nuestra Constitución, sino también los valores de solidaridad, compromiso y ciudadanía que los jóvenes de nuestra comunidad llevan adelante cada día.