Emotivo acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Argentina en el Colegio Sagrada Familia

Los alumnos de 3º año del establecimiento educativo de Añatuya, realizaron Promesa de Lealtad a la Constitución Argentina, en una ceremonia llena de emociones.

Hoy 10:05

Durante la jornada de este lunes, se realizó el evento que contó con la presencia del Intendente Ernesto Castro, el Obispo Mons. José Luis Corral, autoridades del colegio y familiares de los alumnos.

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El Obispo brindó un mensaje con significado especial para los presentes, recordando la importancia de la unidad y la convivencia de nuestro país.

Fue un acto que celebró no solo el respeto a nuestra Constitución, sino también los valores de solidaridad, compromiso y ciudadanía que los jóvenes de nuestra comunidad llevan adelante cada día.