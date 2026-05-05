Tras su ruptura con Thiago Medina: así vive Daniela Celis su nueva relación con Nick Sicaro

La pareja mostró su compenetración en el programa de TV "Pasapalabra", aunque ella insistió que su prioridad son sus hijas gemelas.

Hoy 10:28

La reciente participación de Daniela Celis y Nick Sicaro en Pasapalabra volvió a poner en el centro de la escena el vínculo entre ambos, surgido tras la exposición mediática de ambos en realities televisivos. La atención se centró en la dinámica entre los dos, en especial por las preguntas directas del conductor y el resto de los participantes sobre la naturaleza y el estado actual de su relación, que avanza mientras Celis atraviesa una nueva etapa personal luego de finalizar su vínculo con Thiago Medina.

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Durante la emisión, los comentarios y preguntas sobre su relación no tardaron en aparecer. El conductor Iván de Pineda se dirigió a ambos con una pregunta que reflejó la curiosidad generalizada: “Quiero hacer una pregunta, ¿Están en la etapa de exclusivos o no?”. La consulta, directa y sin rodeos, expuso a la pareja frente a la audiencia, generando un clima de expectativa sobre la respuesta.

Daniela, mostrando comodidad ante las cámaras, respondió mirando a los ojos a Nick: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?” Antes de que Nick pudiera agregar algo, Anamá Ferreyra intervino con otra pregunta: “¿Ya hubo beso, piquito?” La reacción de Celis fue de cierta vergüenza, eludiendo una confirmación clara con un “No sé”, mientras buscaba complicidad en la mirada de Nick. Ante la insistencia de la panelista, Nick replicó: “No sé, preguntale a ella”.

A lo largo del intercambio, Celis sumó: “A veces pierdo la memoria, no sé”, una frase que generó risas y distendió el ambiente. La insistencia de Anamá sobre el tiempo que llevaban juntos (dos semanas, según sus cálculos), añadió un matiz de intimidad a la conversación en el estudio.

Uno de los momentos de mayor complicidad entre ambos se produjo cuando Iván consultó si ya tenían una canción que los identificara como pareja. Nick respondió que no había un tema en particular, pero relató que recientemente le dedicó una sorpresa a Daniela con “Photograph”, de Ed Sheeran. El propio Nick cantó una parte de la canción a capella en pleno programa, reforzando la imagen de una relación en sus primeras etapas y marcada por gestos de ternura.

El surgimiento del vínculo entre Celis y Nick se da en un contexto marcado por la reciente ruptura de la joven con Thiago Medina, con quien compartió dos años de relación y la llegada de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. La separación fue comunicada públicamente por ambos en diferentes espacios, tanto en entrevistas como en redes sociales, reafirmando la decisión ante la mirada pública y mediática.

