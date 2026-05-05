Encontraron a Nahuá, el nene de 6 años desaparecido en Corrientes y detuvieron al padre

El niño había sido sustraído por su padre, Josías Santos Regis, de 29 años, luego de protagonizar un sangriento episodio en la localidad correntina de Esquina.

Hoy 11:08

Nahuá Santos Riquelme, el nene de 6 años que estaba desaparecido desde el domingo, fue encontrado sano y salvo en un paraje de Goya, provincia de Corrientes. En el lugar también se encontraba su padre, Josías Santos Regis.

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El menor fue encontrado este martes minutos antes de las 10.30 de la mañana en un paraje conocido como El Duraznillo, situado a unos 50 kilómetros de la localidad de Goya.

La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, Adán Gaya.

La Policía de Corrientes localizó al nene cerca de las 10.30 de la mañana al niño Nahuá Santos Riquelme junto a su padre en un camino de tierra de la zona el paraje El Duraznillo. Ambos estaban sanos y salvos.