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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAY 2026 | 23º
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El Ballet Folklórico "Jorge Newbery" busca bailarines para integrar su elenco

Las audiciones son para personas mayores de 18 años. Se llevará a cabo Entre Ríos 312 a las 15.

Hoy 11:09
Ballet Jorge Newbery
Ballet Jorge Newbery

El Ballet Folklórico "Jorge Newbery" abre su proceso de selección de bailarines para integrar su elenco. Busca danzarines versátiles, con alegría,  pasión y muchas ganas de subir a los escenarios, con nivel (intermedios y avanzados) de toda la provincia de Santiago del Estero.

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Los bailarines deben ser mayores de 18 años, con formación en Danzas Folklóricas (buena técnica y estilos de danza), experiencia en escenarios, contar con compromiso, responsabilidad y disponibilidad para ensayos.

Las audiciones abiertas se realizarán este Sábado 9 y Domingo 10 de Mayo  en Entre Ríos 312 a las 15 y las inscripciones se hacen a través del QR del flyer de difusión. Para las personas interesadas, pueden comunicarse por mayor información al número 385-5843017.

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