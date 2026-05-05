Añatuya: vendía objetos robados con la excusa de comprar remedios para sus hijos

La policía recuperó diversos elementos vendidos a vecinos que actuaron de buena fe. El sospechoso quedó en libertad, aunque vinculado a la causa.

Hoy 11:21

En las últimas horas, personal de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41° de Añatuya logró recuperar diversos elementos que habían sido sustraídos a una vecina de la ciudad, en el marco de una causa por hurto que tiene como principal sospechoso a un sujeto conocido en el ambiente delictivo.

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La investigación se inició tras la denuncia de la damnificada y permitió establecer que el acusado había vendido los objetos en distintos barrios, utilizando un relato engañoso para concretar las transacciones. Según informaron fuentes policiales, el hombre ofrecía los bienes a precios muy bajos, argumentando que necesitaba dinero con urgencia para comprar medicamentos para sus hijos.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar al menos tres domicilios donde se encontraban parte de los elementos sustraídos. En todos los casos, los vecinos que habían adquirido los productos colaboraron de manera voluntaria al tomar conocimiento de su procedencia ilícita, haciendo entrega de los mismos a las autoridades.

Entre los objetos recuperados se encuentran artículos de uso doméstico, prendas de vestir y un equipo de mate, los cuales ya fueron secuestrados de manera preventiva para su posterior reconocimiento y restitución a la propietaria.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió a la identificación del sospechoso, quien fue examinado por personal médico y quedó en libertad, aunque vinculado a la causa judicial. Además, se le impuso una medida de exclusión de su hogar.

Desde la policía reiteraron la importancia de no adquirir productos de dudosa procedencia, especialmente cuando son ofrecidos a precios considerablemente bajos, ya que esta práctica puede derivar en delitos como el encubrimiento.