Habló la concejala del Pro tras ser agredida en Villa Gesell: “Estoy bien, pero me pegaron varios golpes de atrás""

Clarisa Armando fue víctima de una serie de agresiones este lunes. El hecho ocurrió en una reunión que trataba el presupuesto local de la ciudad balnearia.

Hoy 11:24

A menos de 24 horas de ser agredida durante una sesión en el Concejo Deliberante de Villa Gesell, la concejala Clarisa Armando, presidenta del bloque local de Pro, habló sobre las marcas físicas que le dejó el violento momento ocurrido en la tarde de este lunes en el recinto legislativo. “Estoy bien, pero me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones en la cola y en la espalda”, denunció en diálogo telefónico con La Nacion. La mujer, que responsabilizó al intendente local por lo sucedido, se alistaba para ampliar la denuncia ante la Justicia e identificar a los agresores.

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Tanto para la oposición como para el oficialismo era una sesión importante ya que estaba en juego el proyecto del presupuesto local para 2026, pero no hubo consenso al respecto. “Sabíamos que el encuentro iba a estar marcado por la tensión, pero no que sería de este tipo de violencia”, afirmó Armando, que añadió que ella “no respondería nunca a los agravios”.



Cuando la mayoría votó en contra del presupuesto, los ánimos se caldearon. Un grupo de funcionarios de la oposición decidió levantarse para dar por finalizada la sesión y allí comenzaron a lanzar botellas por el aire. Una de ellas fue directo al rostro de Armando, que permanecía inmóvil mientras una joven la amedrentaba cara a cara.

“Eso no fue nada. Cuando salí del recinto junto a una compañera del bloque que se había descompensado nos comenzaron a pegar patadas. En medio del tumulto, y con pocos policías presentes, no solo me golpearon a mí sino que también al ambulanciero y a la enfermera”, contó la edil de 51 años que responde al diputado nacional Cristian Ritondo.



Según su testimonio, las agresiones fueron protagonizadas por afiliados al sindicato municipal de Villa Gesell y a la seccional Camioneros de esa ciudad. En uno de los videos que se hizo viral, se ve a Armando salir del edificio del Concejo acompañada de un efectivo policial en medio de empujones y una catarata de insultos.

Tanto este martes como mañana, miércoles, debería haber reuniones de comisión en el recinto legislativo, pero la concejala agredida no sabe si asistirá porque entiende que no están dadas las condiciones de seguridad.