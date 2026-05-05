“El alto el fuego no terminó”: el jefe del Pentágono elevó la tensión con Irán

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo a su vez que Irán atacó diez veces desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Hoy 11:06

A pesar de los ataques del lunes en el Estrecho de Ormuz, donde Irán atacó buques de guerra e instalaciones civiles en Emiratos Arabes Unidos, y Estados Unidos hundió varias lanchas iraníes, "el alto el fuego no terminó" en Medio Oriente, dijo este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

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Hegseth también afirmó que Irán está intentando una "extorsión internacional" en el estrecho, pero que "eso termina con el Proyecto Libertad".

Además, aseguró que existe una "cúpula roja, blanca y azul" sobre el estrecho, y que el tránsito de dos buques mercantes estadounidenses el lunes lo demuestra claramente.

Anteriormente, el principal negociador iraní advirtió a Estados Unidos que "esto es solo el comienzo" tras los ataques del lunes.

El "Proyecto Libertad" de Donald Trump busca utilizar al ejército estadounidense para guiar a los buques de carga varados fuera del estrecho de Ormuz.

Pero Irán insiste en que controla el estrecho y, según Estados Unidos, el lunes lanzó misiles y drones contra buques militares y mercantes.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó que hay 22.500 marineros a bordo de 1.550 buques mercantes atrapados en el Golfo.

Caine también dijo que Irán ha atacado a las fuerzas estadounidenses diez veces desde el inicio del alto el fuego del 8 de abril.

Y sostuvo que, sin embargo, estos ataques estaban "por debajo del umbral" para reanudar los combates "en este momento".

Explicó que la decisión sobre cuándo los ataques superarán ese umbral "escapa a mi competencia". Caine acusó a Irán de "utilizar como arma la cadena de suministro global" a través del estrecho de Ormuz y de intentar "mantener como rehén a toda la economía mundial".