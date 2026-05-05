Dante Gebel acelera su armado en las provincias tras la crisis política de Javier Milei

Distintos dirigentes se enmarcaron detrás de la conducción del pastor y empresario. La aventura de Dante Gebel sigue ganando terreno en la política.

Hoy 10:47

La aventura de Dante Gebel empieza a ganar volumen político en las provincias. Aunque todavía por goteo y a paso lento, distintos dirigentes se encuadraron en las últimas semanas detrás de la conducción del pastor y empresario, quien coquetea con una candidatura presidencial en 2027 de la mano de su incipiente escudería "Consolidación Argentina".

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Gebel pasó por el país con su espectáculo "Presidante" y mantuvo numerosas reuniones con distintos sectores, incluyendo al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Actualmente, sus lugartenientes son el armador porteño Eugenio Casielles, quien fue parte clave en la construcción de Javier Milei; los gremialistas Juan Pablo Brey y José Minaberrigaray; y Daniel Darling, su padrino y CEO del sello River Church.

Por ahora, el predicador se muestra esquivo y patea las definiciones hasta después del Mundial. Más allá de su círculo de confianza, comenzó a constituir mesas políticas en distintos puntos del país con el objetivo de sentar las bases de una estructura nacional. En ese marco, un puñado de legisladores de distintas jurisdicciones ya se enroló detrás de su liderazgo.

El caso más reciente es el del puntano Carlos D'alessandro, actual diputado provincial y uno de los arquitectos de La Libertad Avanza en San Luis. D'alessandro renunció a su banca en el Congreso en diciembre pasado para asumir un escaño en la Legislatura provincial. Es uno de los dirigentes que se abrieron de la aventura libertaria disgustados con la administración de Javier Milei, a la que acusa de estar colonizada por Karina Milei y la familia Menem.

"Karina Milei maneja el Gobierno con los Menem. Yo me fui peleado con ellos. Fui guillotinado por Karina Milei", dispara el legislador, quien integró el partido Tercera Posición, referenciado a nivel nacional en Graciela Camaño, otra dirigente que cerró filas con Gebel.

Entre las principales cualidades del potencial candidato, destaca su "liderazgo emocional" y su capacidad para "entender la ancha avenida del medio". "Llega a sectores vulnerables, no es un liderazgo político", dice.

Siguiendo por la senda cuyana, el "gebelismo" también hace pie en San Juan de la mano del diputado provincial Eduardo Cabello, hombre del sindicalismo peronista y miembro de la Iglesia que encabeza Gebel desde hace al menos 20 años. En la provincia destacan la transversalidad del espacio en un escenario que combina "cansancio y expectativas por algo nuevo" por igual. "No somos una oposición destructiva", afirman, al tiempo que ponderan su carácter movimentista.

En tierras sanjuaninas gobierna Marcelo Orrego, cacique provincialista que llegó al poder en 2023 apoyado por el Juntos por el Cambio (JxC). Precisamente, este viernes Diego Santilli desembarcará en el distrito en búsqueda de apoyos para la reforma electoral. En Casa Rosada buscarían un acercamiento electoral con Orrego de cara al 2027.

En tanto, en Misiones, la diputada provincial Rita Flores se erige como el principal alfil de Dante Gebel. Flores integra "Por la vida y los valores", partido referenciado en Ramón Amarilla, uno de los líderes de las protestas policiales que en 2024 pusieron en vilo a la provincia. En tierra colorada, el armador del líder religioso es Armando Silva. Allí comanda el Frente Renovador de la Concordia (FRC), cuyo hombre fuerte es el histórico Carlos Rovira. Semanas atrás, ante el avance libertario, Rovira jubiló el FRC y lanzó "Encuentro Misionero", con el que espera resistir la avanzada violeta en 2027".