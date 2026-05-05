Cómo adquirir lotería online en Bolivia y ganar hasta Bs. 300.000

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad ha lanzado una plataforma online que permite comprar billetes de lotería desde cualquier dispositivo, con premios que alcanzan hasta Bs. 300.000.

Hoy 10:56

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) ha dado un importante paso hacia la digitalización con el lanzamiento de su nueva plataforma para la compra de billetes en línea, facilitando así la participación en sorteos sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Esta innovadora herramienta está disponible para cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que busca facilitar el acceso a los sorteos en todo el país, promoviendo la comodidad y la facilidad de uso.

La plataforma fue desarrollada por la empresa Todo Tix y cuenta con la certificación internacional ISO 27001, lo cual garantiza altos estándares de seguridad en el manejo de datos de los usuarios, asegurando una experiencia de compra fácil y segura.

Además, el sistema está regulado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, que supervisa cada operación para asegurar transparencia en todas las transacciones realizadas en la plataforma.

Desde LONABOL, se ha detallado el proceso paso a paso para comprar un billete online, asegurando que los usuarios puedan realizar sus adquisiciones sin complicaciones.

Los premios disponibles alcanzan hasta Bs. 300.000, lo que representa una oportunidad significativa para quienes decidan participar, resaltando la importancia de jugar de manera responsable.

Es importante señalar que esta es la única plataforma oficial habilitada para la compra digital de billetes en Bolivia, y se aconseja a los usuarios no compartir sus datos personales fuera del proceso seguro establecido por el sistema.

Cada compra realizada no solo ofrece la posibilidad de obtener un premio, sino que también contribuye a programas sociales destinados a ayudar a sectores vulnerables de la sociedad boliviana.