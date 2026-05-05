El Gobierno afirmó que Adorni “dará sus respuestas ante la Justicia” tras las revelaciones del arquitecto que declaró ante la Justicia que el funcionario le pagó US$245.000 en efectivo para refaccionar la casa del country Indio Cuá.

Hoy 10:53

El Gobierno dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "dará sus respuestas ante la Justicia" tras las nuevas revelaciones en la causa por enriquecimiento ilícito. El canciller Pablo Quirno negó que el avance de la investigación contra Adorni afecte la gestión: "Absolutamente no, el trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional".

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Quirno dijo en declaraciones a Radio Mitre: "Adorni lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia".

El lunes el arquitecto a cargo de las refacciones de la casa del funcionario en el country Indio Cuá, Matías Tabar, declaró ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita, que Adorni le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por el costo de los arreglos de la propiedad en Exaltación de la Cruz. El contratista mostró una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó con el uso de mensajes temporales, como anticipó TN.

El jefe de Gabinete le dijo que necesitaba hablar con él y, según relató Tabar, ambos hablaron telefónicamente. Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara para asistirlo en su declaración. El arquitecto dijo ante Pollicita que inicialmente consideró esta posibilidad, pero que luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia en común.