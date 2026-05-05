Día Mundial de la Celiaquía: la importancia de un diagnóstico temprano

Detectarla a tiempo puede evitar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida.

Hoy 09:39

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía, una fecha que busca visibilizar una condición crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. La celiaquía es una enfermedad autoinmune desencadenada por el consumo de gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno.

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Aunque su tratamiento es claro, una dieta estricta libre de gluten de por vida, el principal desafío sigue siendo el diagnóstico oportuno. Muchas personas conviven con síntomas sin saber que tienen la enfermedad.

La celiaquía ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona al gluten y daña el intestino delgado, afectando la absorción de nutrientes. Según la Mayo Clinic, esta respuesta puede provocar síntomas digestivos y también manifestaciones extraintestinales.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea o constipación.

Distensión abdominal.

Pérdida de peso.

Fatiga.

Anemia.

Dolores óseos o articulares.

Sin embargo, no todas las personas presentan síntomas claros, lo que dificulta su detección.

La celiaquía tiene una prevalencia estimada de alrededor del 1 % de la población mundial, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y la World Gastroenterology Organisation.

En Argentina, estudios del Ministerio de Salud indican que una de cada cien personas podría ser celíaca, aunque muchas no están diagnosticadas.

Entre los puntos clave, los especialistas destacan:

Puede aparecer a cualquier edad.

Tiene un componente genético.

Requiere diagnóstico médico (no basta con dejar el gluten).

El tratamiento es exclusivamente dietario.

Detectarla a tiempo permite evitar complicaciones a largo plazo, como deficiencias nutricionales o enfermedades asociadas.

Actualmente, no existe medicación para la celiaquía. El tratamiento consiste en eliminar completamente el gluten de la alimentación. Según la Cleveland Clinic, seguir una dieta estricta permite que el intestino se recupere y desaparezcan los síntomas en la mayoría de los casos.

Algunas recomendaciones fundamentales:

Evitar trigo, avena, cebada y centeno.

Leer etiquetas de alimentos.

Prevenir la contaminación cruzada.

Realizar controles médicos periódicos.

Además, el acompañamiento nutricional es clave para garantizar una alimentación equilibrada.