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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 MAY 2026 | 23º
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Abogados santiagueños se consagraron campeones del Torneo Nacional de fútbol

El equipo santiagueño de categoría Libre coronó un torneo tras imponerse en la final disputada en Catamarca.

Hoy 09:59

El equipo “La Verde” de Santiago del Estero se consagró campeón del Torneo Nacional de Abogados en la categoría Libre, tras una destacada actuación en la final disputada en el Estadio Único Bicentenario de Catamarca.

Abogados Campeones Abogados Campeones

El conjunto santiagueño cerró un campeonato impecable, luego de haber llegado a la definición tras vencer con autoridad a La Plata por 3-0 en semifinales, demostrando un alto nivel de juego a lo largo de toda la competencia.

Este logro representa un hecho histórico, ya que es la primera vez que el equipo alcanza y gana una final en esta categoría dentro de un torneo nacional, marcando un hito en su trayectoria deportiva.

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