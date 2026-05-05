¡Atención viajeros! Aerolíneas Argentinas ya no incluirá carry on gratis en las tarifas más económicas

El cambio alcanza a los vuelos nacionales y el boleto base solo permitirá llevar un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos.

Hoy 10:11

Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje y eliminó el carry on gratuito en sus tarifas más económicas. Desde ahora, quienes compren el boleto base solo tendrán incluido un artículo personal, como un bolso pequeño, cartera o mochila.

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El cambio alcanza únicamente a los vuelos nacionales y rige para los pasajes emitidos desde esta semana. Según explicó la compañía, la medida busca adaptar su esquema comercial a un modelo similar al de las aerolíneas low cost, donde los servicios se ofrecen por separado.

Antes de finalizar la reserva en la web, los pasajeros visualizarán un mensaje en el que se informa que tienen incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos. Para agregar más equipaje, deberán adquirirlo antes de terminar la compra o luego desde la sección “Servicios Adicionales”.

En ese sentido, quienes deseen llevar un carry on de hasta 8 kilos deberán pagar un adicional. El costo parte desde los $42.350 por tramo, por lo que el valor final del viaje puede aumentar considerablemente si no se lo tiene en cuenta al momento de comprar el ticket.

La modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a los pasajeros que ya tenían tickets emitidos antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema. Además, desde la categoría Plus, el carry on continuará incluido dentro del pasaje.

Este cambio se suma a otras modificaciones recientes aplicadas por la empresa, como el cobro por la selección anticipada de asientos y distintos recargos vinculados al aumento del combustible.

Por eso, recomiendan revisar con atención las condiciones de cada tarifa antes de confirmar la compra, especialmente en los vuelos nacionales y en las opciones más económicas.