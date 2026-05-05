Los Telares: secuestraron una moto por maniobras peligrosas en la vía pública

La conductora circulaba a alta velocidad, sin casco y con escape libre.

Hoy 09:34

En un operativo de prevención realizado durante la noche del lunes, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°39 de Los Telares procedieron al secuestro de una motocicleta que circulaba realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 22:40 horas, cuando el personal policial realizaba recorridos preventivos por distintos sectores de la ciudad de Los Telares, departamento Salavina, y detectó a una motocicleta circulando de manera temeraria.

El rodado, una Motomel B 110 cc de color blanco, era conducido por una joven identificada como Macarena Córdoba (22), domiciliada en el barrio San José. Según el informe policial, la conductora realizaba maniobras peligrosas, circulaba a alta velocidad, no utilizaba casco protector y el vehículo presentaba escape libre, generando ruidos molestos.

Ante estas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y el riesgo potencial para terceros, los efectivos procedieron a la retención preventiva del motovehículo.

El operativo estuvo a cargo del personal policial bajo supervisión del comisario Diego Campos, con intervención del Sargento Ayudante Ramón Ponce, el Cabo 1° Ariel Espíndola y el Agente Washington Ponce.

Posteriormente, se dio intervención al personal de Seguridad Vial, que labró las actas de infracción correspondientes. La motocicleta quedó bajo resguardo policial hasta tanto se regularice la situación administrativa de su propietaria.

Las autoridades señalaron que este tipo de controles continuarán realizándose de manera periódica con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la vía pública.