Invitan a una charla-taller sobre transformación digital en pequeñas y medianas empresas

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 19 horas, en el Aula 1 de la sede central de la UNSE.

Hoy 18:02

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE será sede de la charla–taller “Gestión del Cambio Digital en MiPyMEs: una visión desde Santiago del Estero”, una propuesta orientada a brindar herramientas y estrategias para afrontar los desafíos de la transformación digital en el ámbito local.

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La actividad se desarrollará el próximo miércoles 6 de mayo a las 19 horas, en el Aula 1 de la sede central, y está dirigida a estudiantes de Ciencias Económicas, jóvenes profesionales y emprendedores interesados en incorporar conocimientos vinculados a la digitalización de procesos y la toma de decisiones en entornos dinámicos.

El taller abordará contenidos vinculados a la transformación digital en pequeñas y medianas empresas, incluyendo sus desafíos y oportunidades, el uso de herramientas digitales para optimizar procesos, y la gestión del cambio desde una perspectiva integral que contemple personas, tecnología y organización. Además, se compartirán experiencias y casos locales, junto con claves para diseñar estrategias digitales sostenibles y adaptativas.

La capacitación estará a cargo del Lic. Damián Ruiz y el Tec. Augusto Sterling, y cuenta con el auspicio de la Dirección de la carrera de la Licenciatura en Administración. Asimismo, la propuesta fue declarada de interés académico, lo que refuerza su relevancia en el ámbito formativo.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de formación, especialmente en un contexto donde la transformación digital se presenta como un factor clave para la competitividad y el desarrollo de las MiPyMEs. En ese sentido, remarcaron que este tipo de iniciativas permiten acercar conocimientos actualizados y adaptados a la realidad regional.

La actividad es gratuita y se entregarán certificados de participación. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de un formulario online difundido por la organización.