Brasil confirmó la condena a Juan Darthés: deberá cumplir seis años de prisión y Thelma Fardin celebró el fallo

La Justicia de Brasil dejó firme la condena contra Juan Darthés, quien deberá cumplir una pena de seis años de prisión por el abuso sexual contra Thelma Fardin, en un fallo que marca un nuevo capítulo en una causa que se extendió durante ocho años.

Hoy 17:59

La decisión fue adoptada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que rechazó los recursos presentados por la defensa del actor, ratificando así la sentencia dictada previamente.

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La noticia fue dada a conocer por la propia Fardin, quien compartió su emoción a través de redes sociales junto a integrantes de Amnistía Internacional y sus abogados, Carla Junqueira y Martín Arias Duval.

“Ganamos otra vez”, expresó la actriz en un mensaje en el que agradeció el respaldo recibido durante todo el proceso judicial. También dedicó palabras a quienes se acercaron para compartir sus propias experiencias, destacando la importancia colectiva de este camino hacia la reparación.

Desde Amnistía Internacional resaltaron el alcance del fallo y señalaron que se trata de una resolución clave que reafirma que los hechos ya fueron probados por la Justicia, además de enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

El caso se convirtió en un símbolo dentro del debate público sobre abuso y violencia de género en el ámbito artístico, y la confirmación de la condena representa un antecedente significativo para otras víctimas que buscan justicia.