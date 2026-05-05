Histórico para el deporte en Santiago del Estero: quedó inaugurada la primera cancha de Pickleball

Fue en el Santiago Lawn Tennis Club y marca un antes y un después en la disciplina.

Hoy 17:04

Quedó oficialmente inaugurada la primera cancha de Pickleball de la provincia, en el Santiago Lawn Tennis Club marcando un antes y un después para esta disciplina en crecimiento.

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La jornada contó con la presencia de autoridades como el Presidente del SLTC el Dr. Adrián Alvarado, el Ministro de Economía de la provincia Atilio Chara, el Director de Gestión Pública de la provincia Ricardo Montenegro, el Secretario de Turismo Nelson Bravo y Presidente de la asociación tucumana de Pickleball.

También estuvo presente uno de los miembros de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Pickleball Prof. Alejo Lloren Boscarino. Las autoridades acompañaron este importante paso para el desarrollo deportivo local.

Un nuevo espacio que abre sus puertas para seguir creciendo, jugando y compartiendo, destacaron desde la institución.