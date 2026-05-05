Robo millonario en una perfumería de Salta en horario de cierre

Una perfumería en Salta fue objeto de un robo millonario, con la pérdida de mercadería valorada en $7.000.000.

Hoy 16:32

La semana pasada, una perfumería en Salta se convirtió en el objetivo de un robo millonario, cuando un delincuente ingresó al local aprovechando la salida de los trabajadores.

Este incidente, que tuvo lugar en calle 20 de Febrero al 300, representa la primera vez que la tienda es víctima de un robo, lo que ha llevado a los propietarios a implementar medidas de seguridad adicionales.

Entre las nuevas medidas de seguridad, se incluyeron cerraduras antirrobo, rejas con candado, y la activación de un sistema de alarmas con cámaras de vigilancia.

El propietario informó a Multivisión Federal que las imágenes de las cámaras muestran al delincuente ingresando con una caja y un bolso, dirigiéndose directamente a los productos de mayor valor.

El robo ocurrió aproximadamente a las 21:30 hs

Además de la mercadería, el ladrón también sustrajo un teléfono celular del negocio, lo que le permitió acceder a cuentas del establecimiento y realizar modificaciones en las redes sociales.

Con la denuncia formalizada y la ampliación de la misma especificando los elementos robados, la investigación ha sido asignada a un efectivo policial que está llevando a cabo las indagaciones correspondientes.

El propietario concluyó: “Es la primera vez que alguien nos entra a robar acá, quizás fue una lección y pudimos tomar más recaudos”.