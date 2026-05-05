Valve arrasó con su nuevo Steam Controller en tan solo ¡30 minutos!

La alta demanda del nuevo mando de la empresa estadounidense, dejó sin stock al dispositivo en tiempo récord, sorprendiendo a la comunidad gamer.

Hoy 15:05

El nuevo Steam Controller se agotó en apenas 30 minutos tras su lanzamiento oficial el 4 de mayo, confirmando una demanda que superó ampliamente las previsiones de Valve. El dispositivo, puesto a la venta a través de la plataforma Steam, quedó sin stock casi de inmediato, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y ha reactivado un fenómeno recurrente en la industria tecnológica: la especulación.

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La rápida desaparición del mando del inventario fue reportada por cuentas especializadas en ofertas y lanzamientos, como Gabe Follower en la red social X, lo que contribuyó a amplificar la noticia entre la comunidad gamer. En paralelo, la tienda oficial de Steam muestra actualmente que el producto está agotado sin una fecha confirmada de reposición.

El interés por este nuevo hardware no surge de forma aislada. El Steam Controller forma parte de una nueva línea de dispositivos presentada por Valve junto a Steam Frame y Steam Machine, productos que habían generado altas expectativas desde su anuncio inicial. Durante meses, los jugadores siguieron de cerca cualquier novedad relacionada con reservas o disponibilidad, lo que ayuda a explicar la intensidad de la demanda en su estreno.



Sin embargo, la escasez inmediata ha abierto la puerta a la reventa. En plataformas de comercio electrónico como eBay ya han comenzado a aparecer publicaciones en las que el mando supera los 200 dólares, muy por encima de su precio original. Esta práctica, habitual en lanzamientos tecnológicos con stock limitado, ha generado críticas entre los usuarios.

En foros como Reddit, varios jugadores han advertido sobre la especulación y han pedido evitar la compra a revendedores. Algunos mensajes instan a esperar a que Valve reponga unidades, argumentando que adquirir el producto a precios inflados solo alimenta el problema. También hay quienes interpretan la situación como una señal del renovado interés por el hardware de la compañía.



El contexto histórico de Valve en este segmento añade una capa adicional al análisis. Productos anteriores, como el primer Steam Controller o Steam Link, no lograron consolidarse en el mercado y, en algunos casos, terminaron vendiéndose a precios reducidos para liquidar inventario. Esa experiencia podría haber influido en una estrategia de producción más conservadora para este nuevo lanzamiento, lo que explicaría el desbalance entre oferta y demanda.