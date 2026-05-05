Rosario Central va por la clasificación ante Libertad en el Gigante de Arroyito

El Canalla recibe hoy al equipo paraguayo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Si gana y Universidad Central pierde ante Independiente del Valle, sellará su pase a octavos.

Hoy 13:58

Rosario Central recibirá este martes a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, con la gran posibilidad de encaminar su clasificación a los octavos de final.

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El encuentro comenzará a las 19, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y podrá verse por Fox Sports 2 y Disney+ Premium. En el VAR estará su compatriota Wagner Reway.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega muy bien posicionado: está invicto en el grupo y suma 7 puntos, al igual que Independiente del Valle. En sus tres primeras presentaciones igualó 0-0 con el conjunto ecuatoriano en Rosario, venció 1-0 a Libertad en Asunción y goleó 3-0 a Universidad Central en Caracas.

La gran figura del Canalla vuelve a ser Ángel Di María, quien atraviesa un momento importante en la competencia continental. En la última presentación copera, fue determinante en la victoria ante Universidad Central en Venezuela.

Para asegurarse la clasificación en esta fecha, Rosario Central necesita ganarle a Libertad y esperar que Universidad Central de Venezuela pierda ante Independiente del Valle. De esa manera, el equipo rosarino sacaría una diferencia decisiva con dos jornadas por jugarse.

Del otro lado, Libertad llega con un panorama muy complicado. El conjunto paraguayo perdió sus tres partidos en la fase de grupos y está obligado a ganar para sostener una mínima chance de pelear por los octavos, aunque su objetivo más realista parece ser el tercer puesto para acceder a la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.

Datos del partido

Copa Libertadores – Grupo H, fecha 4

Rosario Central vs. Libertad

Hora: 19

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Wagner Reway