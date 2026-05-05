"Mañana tendremos transporte público, no habrá paro de colectivos"

Así lo confirmó durante un diálogo con Radio Panorama la secretaria de Trabajo Julia Comán, tras el anuncio de UTA que había anunciado una medida de fuerza para este miércoles por tiempo indeterminado.

Hoy 13:39

La secretaria de Trabajo Julia Comán, confirmó que este miércoles habrá servicio normal de transporte público, pese al paro anunciado por la UTA.

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“Mañana tendremos transporte, no habrá paro de colectivos”, afirmó la funcionaria en diálogo con Radio Panorama, y adelantó que en los próximos días podrían surgir novedades para evitar futuras medidas de fuerza. “Pasamos a cuarto intermedio. Es un tema complicado, pero la próxima semana podemos tener definiciones interesantes”, sostuvo.

Julia Comán en Radio Panorama

En otro tramo de la entrevista, Comán se mostró crítica con la reforma laboral, en debate a nivel nacional, a la que calificó como “una regresión total en cuanto a los derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, respaldó la postura del senador Gerardo Zamora, quien votó en contra del proyecto en el Congreso. “No es una ley que necesite nuestro país en este momento. No va a generar empleo y se parece a políticas de otras épocas que ya fracasaron”, afirmó.

La secretaria también se refirió al contexto económico y aseguró que, si bien la situación de las empresas es compleja, en Santiago del Estero el impacto es menor que en otras provincias.

“Tenemos casos puntuales como el de Coteminas, pero no hay despidos masivos como en otros lugares. Trabajamos para generar acuerdos y consensos, escuchando a todas las partes”, explicó.

Además, destacó el rol del gobernador Elías Suárez en el acompañamiento al sector productivo: “Santiago del Estero no es una isla, la coparticipación no está ingresando como corresponde, pero aun así se sostiene la obra pública y se acompaña a las empresas”.

Julia Comán en Radio Panorama

Finalmente, valoró la predisposición al diálogo de distintos sectores, como la UOCRA y las cámaras empresariales, al momento de buscar soluciones conjuntas.

De esta manera, Comán llevó tranquilidad a los usuarios del transporte y dejó abierta la expectativa por posibles acuerdos que garanticen la continuidad del servicio en los próximos días.