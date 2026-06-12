Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje por el Mundial 2026

La Canarinha y los Leones del Atlas se enfrentarán este sábado desde las 19 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C. Vivilo por Canal 7 de Santiago del Estero e infórmate minuto a minuto a través de Somos Deporte por Diario Panorama.

Hoy 07:08

El Mundial 2026 tendrá este sábado uno de los partidos más esperados de la primera jornada cuando Brasil y Marruecos se enfrenten desde las 19.00 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por la fecha inaugural del Grupo C. Vivilo por Canal 7 de Santiago del Estero e infórmate minuto a minuto a través de Somos Deporte por Diario Panorama.

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El encuentro reúne a dos seleccionados que llegan con grandes expectativas. Por un lado, la histórica potencia sudamericana intentará comenzar con el pie derecho su camino hacia una nueva conquista mundialista. Por el otro, el combinado africano buscará ratificar el crecimiento que mostró en los últimos años y dar un golpe de autoridad desde el arranque.

Brasil, ahora bajo la conducción de Carlo Ancelotti, consiguió su clasificación tras finalizar en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En la preparación para la Copa del Mundo dejó buenas sensaciones al golear por 6 a 2 a Panamá y superar por 2 a 1 a Egipto, mostrando una delantera repleta de talento y velocidad.

La Verdeamarela apuesta a figuras de primer nivel como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos y el joven Endrick, quien aparece como una de las grandes promesas del torneo.

Del otro lado estará un Marruecos que quiere seguir haciendo historia. Los africanos fueron una de las grandes revelaciones de Qatar 2022, donde alcanzaron las semifinales y se transformaron en la primera selección de África en lograr semejante hazaña.

En la antesala de este Mundial, los dirigidos por Mohamed Ouahbi derrotaron por 4 a 0 a Madagascar e igualaron 1 a 1 frente a Noruega, resultados que alimentaron la confianza de un plantel que combina experiencia y juventud. Jugadores como Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Díaz y Noussair Mazraoui lideran un equipo que aspira a pelear por los primeros puestos del grupo.

Probable formación de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.

DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari.

DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido

Partido: Brasil vs. Marruecos.

Brasil vs. Marruecos. Fecha: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

Nueva York/Nueva Jersey. Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

(Eslovenia). VAR: Felix Zwayer (Alemania).

(Alemania). TV: Telefe.

Con el liderazgo del grupo en juego desde el inicio, Brasil y Marruecos prometen regalar uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026, en un choque que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados en la competencia.