Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje por el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje por el Mundial 2026

La Canarinha y los Leones del Atlas se enfrentarán este sábado desde las 19 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C. Vivilo por Canal 7 de Santiago del Estero e infórmate minuto a minuto a través de Somos Deporte por Diario Panorama.

Hoy 07:08

El Mundial 2026 tendrá este sábado uno de los partidos más esperados de la primera jornada cuando Brasil y Marruecos se enfrenten desde las 19.00 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por la fecha inaugural del Grupo C. Vivilo por Canal 7 de Santiago del Estero e infórmate minuto a minuto a través de Somos Deporte por Diario Panorama.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El encuentro reúne a dos seleccionados que llegan con grandes expectativas. Por un lado, la histórica potencia sudamericana intentará comenzar con el pie derecho su camino hacia una nueva conquista mundialista. Por el otro, el combinado africano buscará ratificar el crecimiento que mostró en los últimos años y dar un golpe de autoridad desde el arranque.

Brasil, ahora bajo la conducción de Carlo Ancelotti, consiguió su clasificación tras finalizar en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En la preparación para la Copa del Mundo dejó buenas sensaciones al golear por 6 a 2 a Panamá y superar por 2 a 1 a Egipto, mostrando una delantera repleta de talento y velocidad.

La Verdeamarela apuesta a figuras de primer nivel como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos y el joven Endrick, quien aparece como una de las grandes promesas del torneo.

Del otro lado estará un Marruecos que quiere seguir haciendo historia. Los africanos fueron una de las grandes revelaciones de Qatar 2022, donde alcanzaron las semifinales y se transformaron en la primera selección de África en lograr semejante hazaña.

En la antesala de este Mundial, los dirigidos por Mohamed Ouahbi derrotaron por 4 a 0 a Madagascar e igualaron 1 a 1 frente a Noruega, resultados que alimentaron la confianza de un plantel que combina experiencia y juventud. Jugadores como Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Díaz y Noussair Mazraoui lideran un equipo que aspira a pelear por los primeros puestos del grupo.

Probable formación de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.
DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari.
DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido

  • Partido: Brasil vs. Marruecos.
  • Fecha: Sábado 13 de junio.
  • Hora: 19.00.
  • Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.
  • Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).
  • VAR: Felix Zwayer (Alemania).
  • TV: Telefe.

Con el liderazgo del grupo en juego desde el inicio, Brasil y Marruecos prometen regalar uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026, en un choque que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados en la competencia.

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