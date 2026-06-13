Por qué Tagliafico no fue desafectado de la Selección Argentina para el Mundial

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Por qué Tagliafico no fue desafectado de la Selección Argentina para el Mundial

Pese a la lesión muscular que lo dejará afuera, como mínimo, del debut ante Argelia, Lionel Scaloni decidió mantener al lateral izquierdo dentro del plantel.

Hoy 10:32
Nicolás Tagliafico

La Selección Argentina recibió una mala noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026: los estudios confirmaron que Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular. Sin embargo, pese al golpe para el cuerpo técnico, Lionel Scaloni tomó una decisión contundente: no desafectarlo de la lista de 26 convocados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lateral izquierdo, titular habitual en el equipo campeón del mundo, se perderá como mínimo el estreno ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J. Aun así, seguirá formando parte de la delegación argentina en la Copa del Mundo.

La determinación se tomó después de una reunión entre el futbolista y el cuerpo técnico. Allí se resolvió apostar por una recuperación a contrarreloj, teniendo en cuenta que la lesión sería de carácter menor.

Aunque un problema muscular a menos de una semana del debut podía abrir la puerta a una baja definitiva, en la Selección consideran a Tagliafico una pieza demasiado importante como para reemplazarlo de inmediato.

El motivo principal no pasa solo por lo futbolístico. Internamente, el defensor es valorado por su liderazgo dentro del grupo, su experiencia y su ascendencia en el plantel. Incluso, en algunas oportunidades llegó a portar la cinta de capitán ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Además, Tagliafico es el marcador de punta izquierdo natural con mayor recorrido dentro del ciclo. Su condición de titular indiscutido y la falta de otro futbolista con características similares hicieron que su continuidad nunca estuviera realmente en discusión.

En el cuerpo técnico mantienen la esperanza de que pueda estar disponible para el segundo partido del grupo, ante Austria, el 22 de junio, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Si los tiempos de recuperación se extienden, el escenario más pesimista lo ubicaría recién en una eventual fase eliminatoria, siempre y cuando Argentina logre avanzar a los 16avos de final.

Aun contemplando esa posibilidad, Scaloni entiende que la presencia de Tagliafico puede ser determinante en un torneo largo, donde la experiencia y el peso interno del grupo suelen marcar diferencias.

Por eso, pese al dolor de cabeza que representa perderlo en el arranque, la decisión fue sostenerlo dentro de la lista. La Selección confía en su recuperación y apuesta a tenerlo nuevamente disponible durante el Mundial.

TEMAS Mundial 2026 Selección Argentina de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Osados delincuentes ingresaron a dependencia policial y se llevaron armas, chalecos y otros elementos
  2. 2. Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje por el Mundial 2026
  3. 3. Tragedia en la Ruta 34: motociclista muere tras ser embestido por un vehículo que huyó del lugar
  4. 4. Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de Inglaterra antes de su debut
  5. 5. Dictaron prisión preventiva para el tercer integrante de una familia acusada de vender cocaína y utilizar a una menor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT