Por qué Tagliafico no fue desafectado de la Selección Argentina para el Mundial

Pese a la lesión muscular que lo dejará afuera, como mínimo, del debut ante Argelia, Lionel Scaloni decidió mantener al lateral izquierdo dentro del plantel.

Hoy 10:32

La Selección Argentina recibió una mala noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026: los estudios confirmaron que Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular. Sin embargo, pese al golpe para el cuerpo técnico, Lionel Scaloni tomó una decisión contundente: no desafectarlo de la lista de 26 convocados.

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El lateral izquierdo, titular habitual en el equipo campeón del mundo, se perderá como mínimo el estreno ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J. Aun así, seguirá formando parte de la delegación argentina en la Copa del Mundo.

La determinación se tomó después de una reunión entre el futbolista y el cuerpo técnico. Allí se resolvió apostar por una recuperación a contrarreloj, teniendo en cuenta que la lesión sería de carácter menor.

Aunque un problema muscular a menos de una semana del debut podía abrir la puerta a una baja definitiva, en la Selección consideran a Tagliafico una pieza demasiado importante como para reemplazarlo de inmediato.

El motivo principal no pasa solo por lo futbolístico. Internamente, el defensor es valorado por su liderazgo dentro del grupo, su experiencia y su ascendencia en el plantel. Incluso, en algunas oportunidades llegó a portar la cinta de capitán ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Además, Tagliafico es el marcador de punta izquierdo natural con mayor recorrido dentro del ciclo. Su condición de titular indiscutido y la falta de otro futbolista con características similares hicieron que su continuidad nunca estuviera realmente en discusión.

En el cuerpo técnico mantienen la esperanza de que pueda estar disponible para el segundo partido del grupo, ante Austria, el 22 de junio, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Si los tiempos de recuperación se extienden, el escenario más pesimista lo ubicaría recién en una eventual fase eliminatoria, siempre y cuando Argentina logre avanzar a los 16avos de final.

Aun contemplando esa posibilidad, Scaloni entiende que la presencia de Tagliafico puede ser determinante en un torneo largo, donde la experiencia y el peso interno del grupo suelen marcar diferencias.

Por eso, pese al dolor de cabeza que representa perderlo en el arranque, la decisión fue sostenerlo dentro de la lista. La Selección confía en su recuperación y apuesta a tenerlo nuevamente disponible durante el Mundial.