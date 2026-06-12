En vivo: Quimsa se juega la última ficha ante Gimnasia para seguir con vida en la final de la Liga Nacional

La Fusión tendrá acción este sábado desde las 21 por el cuarto juego de la serie decisiva. El conjunto patagónico está arriba 3-0 y quedó a un triunfo de consagrarse campeón. Escúchalo por Radio Panorama.
Quimsa afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por el cuarto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 21 y puede definir al nuevo campeón del certamen. Escúchalo por Radio Panorama.
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