La Banda: una jubilada alertó a la Policía y atraparon a un ladrón cuando huía por los techos

Una mujer de 73 años alertó a efectivos policiales tras advertir la presencia de un desconocido dentro de su propiedad. El sospechoso fue interceptado cuando intentaba escapar con una bicicleta y otros elementos.

Hoy 21:26

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de La Banda, luego de ser sorprendido por efectivos policiales cuando intentaba escapar por los techos de una vivienda con elementos que había sustraído momentos antes.

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Según fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo sobre calle 25 de Mayo, mientras personal de la División Patrulla Urbana, dependiente de la Dirección General de Seguridad, realizaba recorridos preventivos por la zona. En ese momento, una mujer de 73 años solicitó ayuda al advertir la presencia de un desconocido dentro de su propiedad.

Ante la situación, los uniformados ingresaron al inmueble y comenzaron una inspección preventiva. Durante el recorrido localizaron al sospechoso sobre el techo de la vivienda, intentando huir con una bicicleta rodado 26 y una pala con cabo de madera que había tomado del lugar.

Los efectivos lograron interceptarlo antes de que escapara por los techos y patios linderos. Posteriormente fue identificado como un hombre de 31 años domiciliado en el barrio Villa Griselda, quien quedó demorado por el hecho.

Por disposición de las autoridades judiciales de turno, el acusado fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 14, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos recuperados fueron secuestrados preventivamente para ser restituidos a su propietaria.