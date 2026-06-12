Brasil y Marruecos protagonizaron un entretenido empate en su primer duelo del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
17' Grupo C
Haití 0
Escocia 0
13 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo C
Brasil 1
Marruecos 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Qatar 1
Suiza 1
FINALIZADO
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Brasil y Marruecos protagonizaron un entretenido empate en su primer duelo del Mundial 2026

Fue 1 a 1 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C.

Hoy 21:08

Marruecos confirmó desde el inicio que llegó al Mundial 2026 con la intención de ser protagonista. Lejos de refugiarse ante el peso de la camiseta brasileña, el seleccionado africano tomó la pelota, manejó los tiempos del partido y generó las primeras situaciones claras de peligro. Con el talento de Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y compañía, los marroquíes impusieron condiciones y pusieron en aprietos a una versión deslucida de Brasil.

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El equipo dirigido por Carlo Ancelotti apostó inicialmente por ceder la posesión y esperar para salir de contraataque, una estrategia que favoreció a su rival. La paciencia y la precisión de Marruecos tuvieron premio cuando Saibari culminó una gran acción colectiva para abrir el marcador y desatar la ilusión de los africanos, que hasta ese momento justificaban ampliamente la ventaja.

Sin embargo, del otro lado apareció el hombre que sostuvo a Brasil durante toda la tarde. Vinicius Junior, que prácticamente no había participado del juego, necesitó apenas una acción para cambiar el rumbo emocional del encuentro. Con una de sus clásicas diagonales desde la izquierda hacia el centro, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo y estableció el 1 a 1 con un auténtico golazo.

El empate modificó el desarrollo del partido. Brasil mostró una actitud más agresiva en el complemento, adelantó sus líneas y comenzó a instalarse cerca del área defendida por Bono. Los cambios introducidos por Ancelotti ayudaron a equilibrar el trámite, mientras que Marruecos empezó a sentir el desgaste físico de una primera hora de juego intensa y de alto nivel.

Aun así, los africanos nunca renunciaron a su identidad. Con el joven Ayyoub Bouaddi como referencia en el mediocampo, intentaron seguir manejando la pelota y también tuvieron oportunidades para volver a ponerse en ventaja. Del otro lado, Vinicius siguió siendo la principal amenaza brasileña y estuvo cerca de asistir a Raphinha para el segundo gol, aunque el delantero desperdició una chance inmejorable.

El empate terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Marruecos fue superior durante largos pasajes del encuentro y demostró que puede competir de igual a igual contra cualquier potencia. Brasil, en cambio, dejó dudas en su funcionamiento colectivo, pero encontró en Vinicius Junior a la figura capaz de rescatar un punto valioso. Los africanos pudieron con el juego de Brasil; lo que no pudieron fue con su gran estrella.

TEMAS Mundial 2026
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