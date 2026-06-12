Brasil y Marruecos protagonizaron un entretenido empate en su primer duelo del Mundial 2026

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Fue 1 a 1 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C.
Marruecos confirmó desde el inicio que llegó al Mundial 2026 con la intención de ser protagonista. Lejos de refugiarse ante el peso de la camiseta brasileña, el seleccionado africano tomó la pelota, manejó los tiempos del partido y generó las primeras situaciones claras de peligro. Con el talento de Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y compañía, los marroquíes impusieron condiciones y pusieron en aprietos a una versión deslucida de Brasil.
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El equipo dirigido por Carlo Ancelotti apostó inicialmente por ceder la posesión y esperar para salir de contraataque, una estrategia que favoreció a su rival. La paciencia y la precisión de Marruecos tuvieron premio cuando Saibari culminó una gran acción colectiva para abrir el marcador y desatar la ilusión de los africanos, que hasta ese momento justificaban ampliamente la ventaja.
Sin embargo, del otro lado apareció el hombre que sostuvo a Brasil durante toda la tarde. Vinicius Junior, que prácticamente no había participado del juego, necesitó apenas una acción para cambiar el rumbo emocional del encuentro. Con una de sus clásicas diagonales desde la izquierda hacia el centro, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo y estableció el 1 a 1 con un auténtico golazo.
El empate modificó el desarrollo del partido. Brasil mostró una actitud más agresiva en el complemento, adelantó sus líneas y comenzó a instalarse cerca del área defendida por Bono. Los cambios introducidos por Ancelotti ayudaron a equilibrar el trámite, mientras que Marruecos empezó a sentir el desgaste físico de una primera hora de juego intensa y de alto nivel.
Aun así, los africanos nunca renunciaron a su identidad. Con el joven Ayyoub Bouaddi como referencia en el mediocampo, intentaron seguir manejando la pelota y también tuvieron oportunidades para volver a ponerse en ventaja. Del otro lado, Vinicius siguió siendo la principal amenaza brasileña y estuvo cerca de asistir a Raphinha para el segundo gol, aunque el delantero desperdició una chance inmejorable.
El empate terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Marruecos fue superior durante largos pasajes del encuentro y demostró que puede competir de igual a igual contra cualquier potencia. Brasil, en cambio, dejó dudas en su funcionamiento colectivo, pero encontró en Vinicius Junior a la figura capaz de rescatar un punto valioso. Los africanos pudieron con el juego de Brasil; lo que no pudieron fue con su gran estrella.