Conmoción en Forres: murió el concejal Manuel "Cefe" Gallardo tras descompensarse en un partido de fútbol

El edil del Frente Cívico sufrió una descompensación mientras disputaba un encuentro de una liga amateur en Fernández. Fue trasladado de urgencia a centros de salud, pero falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Hoy 21:59

Profundo pesar causó en las últimas horas la muerte del concejal de la ciudad de Forres, Manuel "Cefe" Gallardo, quien falleció este sábado luego de sufrir una descompensación mientras participaba de un partido de fútbol amateur.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando el edil disputaba un encuentro correspondiente a una liga de fútbol de la categoría C-50 en el paraje El Quemao, ubicado en la ciudad de Fernández.

De acuerdo con la información conocida, Gallardo se descompensó en plena actividad deportiva, por lo que fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Fernández.

Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente fue derivado al Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda), donde los profesionales de la salud intentaron estabilizarlo. Sin embargo, un paro cardiorrespiratorio terminó provocando su fallecimiento.

Gallardo integraba el bloque del Frente Cívico en el Concejo Deliberante de Forres y era una figura conocida en el ámbito político y social del departamento Robles.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, dirigentes y vecinos, quienes comenzaron a expresar su dolor a través de las redes sociales apenas se confirmó su deceso.