En vivo: Haití y Escocia inician su aventura en la Copa del Mundo

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|GC
|DG
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|1
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|1
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|1
|1
|0
|1
|2
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
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|1
|0
|1
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|3
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El seleccionado centroamericano buscará dar el golpe en su segunda participación mundialista, mientras que los escoceses intentarán ratificar su gran momento y comenzar con una victoria en una zona que también integran Brasil y Marruecos.
Haití y Escocia pondrán primera este sábado en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 22.00 en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo C. El encuentro será arbitrado por el argelino Mustapha Ghorbal y podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports.
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