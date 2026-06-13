Golpearon salvajemente a un hombre de 50 años y quedó internado en el Hospital Regional

La víctima permanece internada en el centro de salud capitalino tras sufrir una violenta agresión. Familiares aseguran desconocer los motivos del ataque y piden que se esclarezca lo ocurrido.

Hoy 19:41

Un hombre de 50 años tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una brutal golpiza en un hecho que es investigado por la Justicia santiagueña. La víctima permanece internada en el Hospital Regional, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas.

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Según la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 6, familiares del hombre señalaron a varias personas como presuntas responsables de la agresión. La causa fue caratulada como lesiones y quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades, el damnificado fue identificado como Juan Martín Palomo, quien debió ser trasladado al centro de salud debido a la gravedad de las heridas que presentaba tras el ataque.

Una familiar de la víctima manifestó su preocupación por lo sucedido y aseguró que desconocen las razones que motivaron la agresión. "Lo golpearon a mi hermano y lo dejaron así. Está internado en el Hospital Regional. No sabemos cuál fue el motivo por el que lo atacaron de esa manera", expresó.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrió el episodio ni sobre el estado de salud actualizado del hombre. Mientras tanto, los investigadores trabajan para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las actuaciones se encuentran a cargo de personal de la Comisaría Comunitaria N° 6 y del Ministerio Público Fiscal, que dispusieron las medidas de rigor para avanzar con la investigación.