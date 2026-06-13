Aprehenden a cuatro personas por presunta venta de cocaína en una casa abandonada

El procedimiento se realizó en una vivienda abandonada ubicada en la intersección de calles 12 de Octubre y Marcos Sastre. En el lugar se secuestró cocaína y más de $326.000 en efectivo.

Hoy 19:45

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas durante un procedimiento realizado este sábado en una casa abandonada de la ciudad Capital, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes.

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Según fuentes policiales, personal de la sala de monitoreo de la zona centro detectó movimientos sospechosos en un inmueble ubicado en la intersección de las calles 12 de Octubre y Marcos Sastre, por lo que efectivos se dirigieron al lugar para realizar las averiguaciones correspondientes.

Al arribar al domicilio, los uniformados observaron que uno de los presentes arrojó una bolsa de color negro a escasos metros. Los involucrados fueron identificados como Manuel, de 19 años; Lescano, de 35; Figueroa, de 29; y un adolescente de 17 años.

Ante la sospecha de una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

Los análisis efectuados determinaron que el material hallado en la bolsa contenía alcaloide de cocaína. Además, durante el procedimiento se secuestró la suma de $326.000 en efectivo.

Por disposición de la fiscal de turno de Narcomenudeo, Florencia Torres, los cuatro involucrados quedaron alojados en la dependencia policial en calidad de aprehendidos, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el alcance de la actividad investigada.