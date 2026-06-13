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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 20º
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Locales

El Gobierno provincial fortalece el apoyo a la producción a través de las Agencias de Desarrollo Territorial

Durante las visitas, las autoridades supervisaron la puesta en funcionamiento de las maquinarias, herramientas e insumos.

Hoy 16:47
Agencias

Con el objetivo de fortalecer el trabajo que estos espacios desarrollan en el acompañamiento permanente a los productores y consolidar la presencia territorial del Estado, en el marco de una política impulsada por el gobernador Elías Suárez, destinada a fortalecer la capacidad operativa de las Agencias y brindar una asistencia más eficiente a los productores de cada región, el Ministro de Producción, Ing. Mg. Néstor Machado, junto a integrantes de su gabinete, realizó una serie de visitas a las Agencias de Desarrollo Territorial de Ojo de Agua, Los Telares, Clodomira, El Cruce, Frías, Fernández y Loreto.

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Participaron de las recorridas el Subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Prof. Ángel Iñiguez; el Director de Agencias, Claudio Nicolau; el Director de Agricultura y Ganadería, Ing. Javier Togo; y el Lic. Marcelo Banegas, quienes mantuvieron reuniones con los responsables de cada Agencia, equipos técnicos y productores locales para conocer sus necesidades y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

Las Agencias de Desarrollo Territorial constituyen un eje estratégico de la gestión provincial, acercando asesoramiento especializado, información técnica y recursos que fortalecen las cadenas de valor y el agregado de valor en origen, impulsando el crecimiento de las economías regionales.

De esta manera, se consolida una gestión de cercanía y articulación con los productores, en línea con la visión del gobernador Elías Suárez de promover un desarrollo productivo que integre innovación, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades locales

Durante las visitas, las autoridades supervisaron la puesta en funcionamiento de las maquinarias, herramientas e insumos.

Estas herramientas permiten potenciar las tareas de acompañamiento técnico, mejorar la planificación productiva y acercar soluciones concretas a las demandas del territorio, promoviendo un desarrollo más eficiente y sostenible.

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