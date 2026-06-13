El municipio realizará la feria “Sabores Bandeños” y entregará certificados a emprendedores

La actividad se desarrollará el próximo martes 16 a partir de las 17 en la plaza Manuel Belgrano.

Hoy 16:51

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Nutrición Comunitaria, realizará una feria de exposición y ventas denominada “Sabores Bandeños”, un espacio destinado a promover la producción y los emprendimientos locales, que además incluirá la entrega de certificados a los participantes de los talleres de Panadería Artesanal para Emprendedores y Mi Rotisería Saludable.

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La actividad se desarrollará el próximo martes 16 a partir de las 17 en la plaza Manuel Belgrano, donde los vecinos podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de elaboraciones gastronómicas que reflejan la tradición culinaria y los sabores característicos de la ciudad.

Desde la organización destacaron que un total de 135 personas participaron y completaron satisfactoriamente las capacitaciones brindadas en los talleres de Panadería Artesanal para Emprendedores y Mi Rotisería Saludable, por lo que durante la jornada recibirán sus respectivos certificados de finalización.

Asimismo, se informó que en el marco de este encuentro se anunciará la apertura de nuevas inscripciones para futuras capacitaciones, con el objetivo de seguir fortaleciendo las oportunidades de formación y desarrollo para los vecinos.

De esta manera, y gracias a las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio continúa promoviendo iniciativas que fomentan la capacitación práctica, el autoempleo y la generación de nuevas oportunidades laborales, al tiempo que impulsa la identidad gastronómica y cultural de La Banda.