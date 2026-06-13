ANSES: la importancia de tener tu CBU actualizado

Desde 2008, ANSES ha facilitado el acceso a múltiples beneficios sociales en Argentina. Actualizar tu CBU es crucial para garantizar que los pagos se realicen de manera efectiva y sin inconvenientes.

Hoy 18:02

En Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de gestionar diversos beneficios sociales, desde jubilaciones hasta asignaciones familiares. Un aspecto fundamental para recibir estos pagos es tener un CBU (Clave Bancaria Uniforme) correcto y actualizado.

La necesidad de cargar o cambiar el CBU puede surgir por diferentes motivos, como un cambio de banco o la apertura de una nueva cuenta. En estos casos, es esencial seguir un proceso sencillo para evitar demoras en los cobros. En 2023, millones de argentinos dependen de ANSES para recibir su asistencia económica.

Para realizar este cambio, los beneficiarios deben ingresar al portal oficial de ANSES. Allí, dentro de la sección correspondiente, se puede acceder a la opción de modificar datos personales, donde se encuentra la alternativa para cargar o cambiar el CBU.

Es importante contar con los datos de la nueva cuenta bancaria a mano, ya que se solicitarán detalles como el número de CBU y el alias de la cuenta. Estos datos son cruciales para que ANSES pueda realizar los depósitos correctamente y sin errores.

Además de la opción en línea, ANSES ofrece la posibilidad de realizar este trámite de forma presencial en sus oficinas. Sin embargo, se recomienda realizar el cambio por Internet para evitar largas colas y optimizar el tiempo.

La actualización del CBU en ANSES no solo es vital para recibir los pagos a tiempo, sino que también puede afectar otros beneficios, como el acceso a créditos o programas sociales. Por ello, es recomendable verificar esta información periódicamente.

En caso de dudas o inconvenientes, ANSES cuenta con líneas de atención al cliente que pueden brindar asistencia. Es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados sobre sus datos bancarios para evitar contratiempos en la recepción de sus beneficios sociales.