En vivo: Qatar y Suiza hacen su debut mundialista en San Francisco

|#
|Equipo
|PJ
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
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|1
|0
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|2
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|2
|3
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|2
|1
|1
|3
|3
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|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|4
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|0
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|0
|0
|0
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|GF
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|1
|3
|3
|2
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
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|0
|0
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|4
|
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|1
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|E
|P
|GF
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
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|G
|E
|P
|GF
|GC
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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|4
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|P
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El conjunto asiático y el seleccionado europeo se medirán este sábado desde las 16.00 en la Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo H.
La actividad del Mundial 2026 continuará este sábado con el enfrentamiento entre Qatar y Suiza, quienes debutarán en el Grupo H desde las 16.00 en el estadio de la Bahía de San Francisco.
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