El maestro Renzo Sánchez llega a Santiago del Estero para dictar una formación internacional en música sinfónica

El reconocido violinista, violista y director peruano brindará master classes y actividades formativas que culminarán con un concierto en el Teatro 25 de Mayo.

Hoy 14:28

La escena musical de Santiago del Estero se prepara para recibir una destacada propuesta de formación artística con la llegada del maestro internacional Renzo Sánchez, oriundo de Arequipa, Perú. El músico, de amplia trayectoria como violinista, violista y director de orquesta, visitará la provincia invitado por la Asociación Civil Ensamble Orquestal y Coral de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su estadía, el artista desarrollará una intensa agenda de capacitación destinada a instrumentistas, directores y estudiantes de música, en el marco de una iniciativa orientada a fortalecer la formación sinfónica en la provincia.

Las actividades comenzarán con las master classes de violín y viola, previstas para los días 15 y 17 de junio a las 15 horas en el Centro Cultural Diego de Rojas. Estas jornadas incluirán instancias individuales y grupales, brindando a los participantes la posibilidad de perfeccionar aspectos técnicos e interpretativos junto a un referente internacional de la música académica.

En paralelo, el maestro Sánchez estará a cargo de las clases de Dirección Orquestal, que se dictarán los días 16 y 18 de junio, también a las 15 horas, en la Vieja Estación del Parque Oeste. Allí se abordarán contenidos vinculados a técnica de dirección, análisis musical y práctica orquestal, generando un espacio de intercambio formativo para jóvenes directores y músicos en formación.

El cierre de la semana de trabajo será el viernes 19 de junio a las 21 horas, con un concierto de la Orquesta Ensamble Santiago Lírica en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo. Bajo la dirección invitada de Renzo Sánchez y con la participación del pianista Michel Sayah Correa, la presentación reunirá el trabajo desarrollado durante las jornadas previas en una velada de alto nivel artístico.

Con cupos limitados y certificación para los asistentes, la propuesta reafirma el compromiso de la Asociación Civil Ensamble Orquestal y Coral de Santiago del Estero con la promoción de la música académica y la formación de artistas locales. La visita del maestro peruano se consolida así como una oportunidad de intercambio cultural y crecimiento profesional para la escena musical santiagueña.