Desmantelan red narcotraficante en Salta y Catamarca con ocho detenidos

La Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional desarticularon una red narcocriminal en Salta y Catamarca, resultando en ocho detenciones y la incautación de drogas y vehículos.

Hoy 15:12

La Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, llevó a cabo una exitosa operación que resultó en la desarticulación de una red narcocriminal operante entre Salta y Catamarca. Esta acción coordinada permitió la detención de miembros clave de la estructura y la incautación de drogas y vehículos vinculados al tráfico ilegal.

La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca, bajo la dirección del juez Miguel Ángel Contreras, se enfocó en una organización dedicada al acopio y comercialización de estupefacientes en el Valle Central.

El operativo comenzó el pasado sábado por la tarde, cuando las fuerzas federales y provinciales implementaron un operativo cerrojo para interceptar un vehículo Volkswagen Polo en la capital catamarqueña. Este automóvil era tripulado por tres hombres de Salta que, al notar la presencia policial, intentaron escapar, lo que provocó una persecución por diversas calles.

La persecución culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener a los sospechosos, cuyas edades oscilan entre 21 y 25 años. En el interior del vehículo, se encontraron 3 kilos 100 gramos de cocaína compactada en ladrillos, etiquetados con el emblemático logo del delfín, asociado a cárteles transnacionales.

Además de la cocaína, se incautaron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el vehículo quedó bajo custodia judicial. Según reportó el diario El Esquiú, la detención de los tres salteños propició una serie de allanamientos simultáneos en Catamarca durante la tarde del último martes.

En estos allanamientos, los agentes recuperaron 303 gramos de marihuana, además de varios envoltorios con cogollos listos para la venta, semillas y sustancias como tusi (cocaína rosa), una droga sintética de alto costo y poco común en la región.

Asimismo, se secuestraron dos balanzas grameras, un posnet para transacciones, una caja fuerte, una cámara de seguridad, once celulares, dos motocicletas y un vehículo particular. En total, cinco personas fueron detenidas, incluyendo a una joven de 27 años y una mujer de 36, así como tres hombres de 23, 30 y 42 años, todos vinculados a la distribución de estas sustancias.

En el marco de esta investigación, la Justicia Federal ordenó tres allanamientos adicionales en Salta para desmantelar los centros de acopio desde donde se enviaban los cargamentos hacia Catamarca. La investigación sigue abierta, buscando identificar ramificaciones de la red y determinar la procedencia de los cargamentos incautados.