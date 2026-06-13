Se incendió un depósito en Las Termas y un joven sufrió quemaduras al intentar apagar el fuego

El siniestro ocurrió en una vivienda del barrio Villa Balnearia Sector B. La víctima, de 19 años, sufrió lesiones leves en las manos y fue asistida en un centro de salud.

Hoy 16:36

Un incendio registrado durante la noche del viernes en una vivienda de Las Termas de Río Hondo dejó como saldo a un joven con quemaduras leves, luego de que intentara sofocar las llamas que se habían desatado en un depósito ubicado en el fondo de la propiedad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en un inmueble situado sobre calle Manuel Taboada, entre Las Américas y Virgen del Valle, en el barrio Villa Balnearia Sector B.

Según manifestó la propietaria de la vivienda, una mujer de 48 años, el fuego se habría originado en un depósito donde su hijo, de 19 años, se encontraba fumando, y restos de cigarrillos encendidos habrían provocado el inicio del foco ígneo.

Los primeros en advertir la situación fueron vecinos del sector, quienes observaron una importante columna de humo y colaboraron para controlar las llamas utilizando agua y arena hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente, personal de Bomberos realizó una inspección en el lugar y constató que el incendio había sido completamente extinguido, descartando riesgos de derrumbe o de propagación hacia otros sectores de la vivienda.

Durante las tareas para apagar el fuego, el joven sufrió quemaduras en ambas manos, por lo que fue trasladado preventivamente al Centro Integral de Salud de Termas.

De acuerdo con el informe médico, presentaba lesiones leves compatibles con quemaduras, recibió las curaciones correspondientes y quedó en observación para la realización de controles complementarios.

Por disposición del fiscal de turno, Emanuel Sabater, se ordenó la intervención de personal de Bomberos y Criminalística, con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el incendio.