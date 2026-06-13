Rosario de Lerma refuerza el papel de la familia en la violencia de género

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma impulsa el rol de la familia en la prevención de la violencia de género mediante la intervención de organismos especializados tras un caso de violencia entre una pareja.

Hoy 16:28

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ha tomado medidas significativas en la lucha contra la violencia de género, al avanzar con la imputación de una pareja por diversos hechos de violencia y desobediencia judicial.

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El fiscal Daniel Escalante ha imputado provisionalmente a un hombre de 40 años y a una mujer de 23 años, quienes han sido acusados de incurrir en actos de violencia dentro de una relación marcada por antecedentes de violencia y medidas de restricción vigentes.

La investigación revela que ambos individuos incumplieron una prohibición recíproca de acercamiento dictada por la Justicia, evidenciada en un primer incidente ocurrido el 28 de marzo, donde mantuvieron conversaciones por WhatsApp y acordaron reunirse en el domicilio de un familiar de la mujer.

El segundo hecho se registró el 6 de junio, cuando fueron encontrados juntos en un automóvil sobre la ruta provincial 36, acompañados de su hijo de cuatro meses. Durante el trayecto, se desencadenó una discusión que resultó en agresiones físicas.

Las lesiones sufridas por la mujer fueron corroboradas por personal médico, y se reporta que el hombre también sufrió lesiones leves a manos de la mujer. Por estos actos, el hombre enfrenta cargos de desobediencia judicial y lesiones leves agravadas, mientras que la mujer ha sido imputada por los mismos delitos.

El fiscal Escalante enfatiza la importancia del entorno familiar en la detección y prevención de la violencia de género. Varios familiares de la mujer han declarado haber presenciado episodios de violencia y reconocieron las medidas judiciales en vigor.

Por lo tanto, se ha solicitado la intervención de la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Polo Integral de Mujeres para llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas al grupo familiar de la víctima, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y actuar ante situaciones de violencia.

Las actuaciones se han enviado al Juzgado de Violencia Familiar y de Género para evaluar la adopción de medidas complementarias que aborden integralmente la situación presentada.