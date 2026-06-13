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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 18º
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Captura de Riki Puenzo en Mar del Tuyú por asesinato de Alejandra Benites

Ricardo 'Riki' Horacio Puenzo, acusado del asesinato de Alejandra Estefanía Benites, fue arrestado en Mar del Tuyú tras un extenso operativo del Ministerio Fiscal de Tucumán.

Hoy 17:45

Ricardo 'Riki' Horacio Puenzo, el principal acusado del asesinato de la joven trans Alejandra Estefanía Benites, fue capturado en las últimas horas en la localidad de Mar del Tuyú, gracias a la labor del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal de Tucumán.

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Puenzo había evadido la justicia tras escapar de la provincia, donde se esperaba que comenzara un nuevo juicio en su contra por el homicidio de Benites. En su posesión se encontraron documentos falsificados, armas de fuego y plantas de marihuana, lo que agrava aún más su situación legal.

El trabajo exhaustivo del Departamento de Investigaciones Criminales del ECIF, en colaboración con Gendarmería Nacional, condujo a la detención de Puenzo, quien era uno de los fugitivos más buscados, con órdenes de captura a nivel nacional e internacional desde 2022.

La localización del prófugo requirió múltiples tareas investigativas, que incluyeron el análisis de información y el seguimiento de varias hipótesis, tanto en el país como en el extranjero. Durante el proceso, los investigadores enfrentaron maniobras de desinformación de personas cercanas a Puenzo, que intentaron desviar la atención hacia otras regiones.

La magnitud del caso fue tal que el Poder Ejecutivo de Tucumán ofreció una recompensa de $30.000.000 por información que condujera a su paradero. Sin embargo, fue la investigación meticulosa entre el ECIF y Gendarmería lo que permitió identificar su ubicación en la Costa Atlántica bonaerense.

Finalmente, la investigación culminó en Mar del Tuyú, donde se ejecutó una medida judicial que resultó en la detención de Puenzo, poniendo fin a más de cuatro años de evasión de la justicia.

Tras su captura, Puenzo fue trasladado a una instalación de seguridad máxima, bajo estrictas medidas de custodia, y quedará a disposición de las autoridades judiciales para su posterior extradición a Tucumán, donde deberá enfrentar los cargos en su contra.

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