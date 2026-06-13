Mujer sufrió un violento arrebato mientras realizaba actividad física en la zona de la autopista

Una mujer denunció haber sido víctima de un violento arrebato mientras realizaba actividad física en la zona de la autopista, en cercanías de la Ruta Provincial N° 1 y la avenida Belgrano, en la ciudad de La Banda. Como consecuencia del hecho, sufrió golpes y moretones, además del robo de diversos elementos personales.

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Según la denuncia radicada ante la Comisaría Comunitaria N° 12, el episodio ocurrió cuando la víctima caminaba por el sector y fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. De acuerdo con su relato, uno de los delincuentes descendió del rodado e intentó quitarle una riñonera que llevaba consigo.

La mujer se resistió al robo y se produjo un forcejeo. En medio de la situación, cayó al suelo y sufrió lesiones leves, mientras el delincuente logró apoderarse de la riñonera y escapar junto a su cómplice.

Entre los elementos sustraídos se encontraban teléfonos celulares, auriculares y otras pertenencias personales. Tras concretar el robo, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no habrían sido identificados.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras que efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12 llevan adelante las tareas investigativas para tratar de identificar a los responsables del hecho.